Сухэ-Батора 5/1

Пн-Пт 10.30 – 19.00

Сб 11.00 – 14.00

+996 508 004008

Асанбай - Автоломбард с правом вождения

подробнее
  • alt Всего за 40 минут
  • alt Можно наличными
  • alt Всего 3 документа
  • alt Оценка бесплатно

Как мы работаем
с нашими клиентами

Мы работаем с максимальным удобством для наших клиентов

  1. alt
    Связаться с нами

    Заполните форму обратной связи и наш менеджер перезвонит Вам

  2. alt
    Приехать на осмотр

    Приезжайте к нам в офис на оценку авто и проверку документов

  3. alt
    Подписать договор

    Заполняете все необходимые документы и подписать договор

  4. alt
    Получить наличные

    Получаете наличные за 40 минут и уезжаете на своем авто

Клиенты доверяют нам решение своих финансовых проблем

Автоломбард Бишкек – Калькулятор займа

Мы работаем с максимальным удобством для наших клиентов

СУММА ЗАЙМА (сом.)
500 000
50 тыс
3 млн
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
2.3 %
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ:
50 000 сом.

Здесь представлен приблизительный расчет автозайма.
Для получения более точного расчета оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами!

Асанбай – нужная сумма уже через 1 час

Автоломбард Асанбай

Клиент останется доволен, мы гарантируем профессиональный сервис.

Автоломбард Бишкек — займ под залог машины без изъятия авто

Нужны деньги срочно? Наш автоломбард в Бишкеке предлагает быстрый займ под залог авто с минимальными требованиями и без лишних проверок. Вы получаете наличные без лишней бюрократии, а автомобиль остаётся у вас — это автоломбард Асанбай с правом вождения.

Почему стоит выбрать наш Автоломбард в Бишкеке

Банки часто отказывают из-за плохой кредитной истории, отсутствия официального дохода или проблем с документами. В таких случаях поможет автоломбард в Бишкеке. Мы выдаём займы без изъятия авто — вы продолжаете пользоваться машиной, а деньги получаете сразу.

Как получить займ под залог авто в Бишкеке

Оформить займ под залог автомобиля в Бишкеке просто:

  • Оставьте заявку на сайте или позвоните;
  • Бесплатная консультация и предварительный расчёт;
  • Приезжайте в офис или пригласите нашего оценщика;
  • Оценка автомобиля — бесплатно и за 10–15 минут;
  • Проверка документов и подписание договора;
  • Получение денег — в день обращения.

Вы получаете деньги и продолжаете пользоваться машиной — займ под ПТС без изъятия авто.

Преимущества нашего автоломбарда:

  • Автоломбард с правом вождения — автомобиль остаётся у вас;
  • Быстрое оформление — 60-80 минут;
  • Прозрачные условия — без скрытых комиссий;
  • Деньги в день обращения;
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Где получить займ под залог машины в Бишкеке

Если вам срочно понадобились деньги, обращайтесь в автоломбард Бишкека Асанбай. Мы предлагаем выгодные условия, быстрые выплаты и удобный формат сотрудничества.

Кредит под залог машины в Бишкеке — это быстрый и безопасный способ решить финансовые вопросы без потери автомобиля.

Получение займа в автоломбарде АсанбайРЕАЛЬНАЯ ВЫГОДА для клиента

Отзывы наших клиентов

Эльшан Т. (34 года)

Бишкек

“Обратился в автоломбард Асанбай, когда срочно понадобились деньги. Машина осталась у меня, получил нужную сумму за 1 час. Рекомендую!

Гульназ М. (28 лет)

Бишкек

Получила займ без изъятия авто, оформили быстро, без лишних вопросов. Очень удобно, продолжаю пользоваться машиной!

Руслан К. (41 год)

Кант

Порадовали прозрачные условия. Всё честно, без мелкого шрифта и скрытых комиссий. Очень доволен обслуживанием!

Улан Б. (37 лет)

Лебединовка

В банке отказали, а тут одобрили без проблем, несмотря на кредитную историю. Спасибо за помощь!

Усен С. (45 лет)

Ала-Тоо

Залог транспортного средства — отличное решение! Деньги получил в течение часа, авто остался у меня. Всё чётко!

Наши контакты

Адрес
Сухэ-Батора 5/1
Показать на карте
Режим работы
Пн-Пт 10.30 – 19.00,
Сб 11.00 – 14.00
Телефон
+996 508 004008
Автоломбард в Бишкеке